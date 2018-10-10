Öğrenciler derslerini tarihi İstiklal Yolu’nda yaptı

ÇANKIRI İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri tarihi öneme sahip İstiklal Yolu’nu daha iyi anlayabilmeleri için belediye tarafından yaptırılan İstiklal Yolu Parkı’nda ders yaptı.

Yapılan etkinliğe İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail Çam katıldı.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan İsmet İnönü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Aslan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin bilgileri dâhilinde sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında bugün tarihi öneme sahip İstiklal Yolu’nun önemini daha iyi anlayabilmeleri için belediyemiz tarafından yaptırılan İstiklal Yolu Parkı’nda dersimizi işliyoruz. Öğrencilerimiz bu etkinlikte bu parkın hangi amaçla düzenlendiğini, bu parkta bulunan bayrakların ne anlama geldiğini, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’nda neler yaptığını ve en önemlisi Kurtuluş Savaşı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ecdadımızı İstiklal Yolu’nu isminin yanında anmak için burada olduk. Öğrencilerimiz bugünkü etkinlikle İstiklal Yolu’nun önemini daha iyi pekiştirmiş olacak” dedi.

İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Ayşe Dilara Kuru ise, “Derslerimizde öğrendiğimiz konuları buraya gelerek görsel olarak öğrenmek istedik. Atalarımızın, annelerimizin, dedelerimizin burada ne tür zorluklara karşı fedakarlıklar verdiklerini anlamak için buraya geldik. Hem görsel olarak gördük hem hocalarımız bizlere anlattı. Çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail Çam tarafından da öğrencilere tarihi öneme sahip İstiklal Yolu hakkında bilgiler verildi.

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