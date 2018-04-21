İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de sokak hayvanlarını besleme etkinliğine katılan öğrenciler, çam tohumlarını toprakla buluşturdu. Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtılan tohum kitabında bulunan, çam, domates ve çiçek tohumları, çöp döküm sahasındaki sokak hayvanlarını besleme etkinliği sonrasında toprağa dikildi.

Osmaniye'de özel bir dil kursunda zekâ oyunları öğretmenliği yapan Dilek İnak, öğrencileri ilen birlikte sokak hayvanlarına ve doğaya olan desteğini sürdürüyor. Alt yapısını Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) düzenlediği etkinlikte sokak hayvanlarına yaklaşma, empati ve çevre temizliği konularında uygulamalı dersler verilerek, bu konuda bilinçlendiriliyorlar. Öğrencilere dağıtılan tohum kitaplardan çıkan çam tohumları, uygun yerlere Afrin ve tüm terör şehitleri anısında toprakla buluşturuldu.

Bu tür faaliyetlerine her hafta farklı öğrencilerin gelmek istediğini söyleyen Dilek İnak, sadece hayvan sevgisi değil, doğa sevgisinin de çocuklara aşılamak istediklerini belirtip, "Geleceğimizi daha güzel hale getirmeliyiz" dedi.

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