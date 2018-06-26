Öğrenciler buz pistinde mücedele etti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile buz hokeyi öğrenen 6-12 yaş arasındaki öğrenciler, Okullararası Buz Hokeyi İzmir Kupası'nda mücadele etti. 18 okulun katıldığı turnuvada birinciliği Bornova Ferit Bahriye Ergil İlkokulu öğrencileri kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 yıl önce Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, ilk kez bir okullararası turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bornova ve Bayraklı'daki 18 okulun 50 öğrencisinden oluşan hokey takımları, Okullararası Buz Hokeyi İzmir Kupası için yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Buz Pateni Sporunu Tanıtma, Sevdirme ve Öğretme' projesi kapsamında Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine buz hokeyi öğretildi. 2 yıl boyunca Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki İzmir Buz Sporları Salonu’nda belediyenin antrenörleri Cafer Abaylı, Berkay Aslanbey ve Yusuf Ceylan’dan hafta içi her gün birer saat eğitim alan öğrenciler, sonunda müsabakalara katılacak seviyeye geldi. İlk kez düzenlenen turnuvaya katılan 6-12 yaş arasındaki çocukların kıyasıya mücadelesi nefes kesti.

HER YIL TEKRARLANACAK

Okullararası Buz Hokeyi İzmir Kupası'nda; Bornova Kars Halil Atilla İlkokulu, Ömer Seyfettin İlkokulu, Dokuz Eylül İlkokulu, Ferit Bahriye Ergil İlkokulu, Çamdibi Kordon Birlik İlkokulu, Ali Suavi İlkokulu, Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk İlkokulu, Batı Anadolu Çimento İlkokulu, Halil Atilla İlkokulu, İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlkokulu, Malazgirt İlkokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu, Bayraklı Attaroğlu İlkokulu, Osman Çınar İlkokulu, Piyale İlkokulu ve Durmuş Yaşar İlkokulu takımları mücadala etti. Birinciliği Bornova Ferit Bahriye Ergil İlkokulu, ikinciliği Bornova Kars Halil Atilla İlkokulu, üçüncülüğü Bornova Dokuz Eylül İlkokulu, dördüncülüğü ise Bornova Ömer Seyfettin İlkokulu kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen müsabakaların her yıl ilçe, okul ve öğrenci sayısı artırılarak devam edeceği bildirildi.

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