Öğrenciler bu etkinlikle atıkları güzelleştirdi

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Anaokulu'nda 'Yaratıcı Geri Dönüşüm Merkezi' etkinliği düzenlendi. Minik öğrenciler, sanayideki bazı fabrikalardan aldıkları hurda ve atıklardan birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Veliler de çocuklarına eşlik etti.

Öğrenciler etkinlik kapsamında velileriyle birlikte Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bazı fabrikalardan topladıkları atık ve hurda malzemeleri 'Yaratıcı Geri Dönüşüm Merkezi' etkinliği adı altında değerlendirerek araba, motosiklet, fırın, baca gibi çeşitli objeler haline getirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu Müdürü Ebru Ayşe Kopal, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza 'atık' fikrini yeniden düşün' diyoruz. Yaşamlarımızı her zamanki gibi devam ettirebilmemiz için kaynakları dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak zorundayız. Öğrencilerimizin atık maddeleri değersiz bir çöp yerine üretim fırsatı olarak görmelerini istiyoruz. Kaynakları bilinçli olarak kullanmalarına ihtiyacımız var. Çünkü atıkları çöp olarak görürsek, büyük fırsatları ezeceğiz. Yaptığımız bu etkinlik sayesinde, yaratıcılığımızla pek çok değersiz nesneye değiyor, onlara değer katıyoruz çünkü dünya üzerinde yaşadığımız yegane evimiz" dedi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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