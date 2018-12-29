Öğrenciler boş zamanlarını kurslarla değerlendiriyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde öğrenciler boş zamanlarını okullara hayat projesi kapsamında düzenlenen kurslarla değerlendiriyor.

Miralay Reşatbey İlkokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla 'Okullara Hayat Projesi' kapsamında satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları ve verimli ders çalışma yöntemleri kursu düzenleniyor. Ekim ayında başlayan ve haziran ayında tamamlanması planlanan 100 ile 120 saat arasında değişen kurslara 13 öğretici ve 300 öğrenci katılıyor. Kurslar öğrencilerin boş zaman ve isteklerine göre hafta içi ders çıkışlarında ve hafta sonu okulda veriliyor.

Okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Kerim Altıntaş, "Hafta sonları okula geliyoruz eğlenceli bir şekilde. Boş zamanlarımızda okulumuzda hoş vakit geçiriyoruz. Derslerimizdeki stresi de attığımız için derslerimize de olumlu yönde etkiliyor" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Sultan Uluışık, "Okulumuzda hafta sonu güzel vakit geçiriyoruz. Eğlenceli aktiviteler yapıyoruz" diye konuştu.

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık da şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli olarak değerlendirmesi için ayrıca derslerine katkı sağlaması bakımından kurslarımızı düzenlemekteyiz. Bu kurlarımıza Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz destek vermektedir. Ekim ayında başlayan kurslarımız haziran ayına kadar devam edecek. Kurslarımıza katılan öğrencilerimizin hepsinde ders olarak, sosyal faaliyet olarak güzel faydalar olduğunu, katkılar olduğuna gözlemledik."

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