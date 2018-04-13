Öğrenciler bedenleriyle 'önce vatan' yazdı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Fikriye- Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri, 'vatan sevgisi' temalı çalışma kapsamında okul bahçesinde bedenleriyle 'önce vatan' yazılı koreografi oluşturdu.

Korkuteli Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde hazırlanan koreografi için 2 gün çalışma yaptı. Türk bayrağı altına bedenleriyle 'önce vatan' yazan öğrenciler, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin paylaşımları büyük ilgi gördü.

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