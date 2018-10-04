Öğrenciler barınağı ziyaret etti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ortaokul öğrencileri Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, hayvanları besleyip, merkez hakkında bilgi aldı.

Kumluca Atatürk Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Özdemir ve öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler barınağı incelerken, yavru köpekleri sevdi. Öğrenciler beraberinde getirdikleri mama ve sütleri barınakta bulunan hayvanlara verdi. Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, öğrencilere barınakla ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Ahmet Özdemir, "Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için hayvanların da bir canlı olduğunu, onlara sahip çıkılması gerektiğini, yardım edilmesi gerektiğini öğretmek için hayvan barınağına ziyarette bulunduk. Bizi burada ağırlayan Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, "Kumluca Belediyesi olarak sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret etti. Mama ve süt yardımında bulundular. Öğrencilerimizin bu davranışından çok memnun olduk" diye konuştu.

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