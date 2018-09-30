Öğrenciler aşure yapıp dağıttı

DOKUZ Eylül Üniversitesi öğrencileri, Muharrem ayı sebebiyle aşure etkinliği düzenledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur'un süslediği aşureler öğrencilere ikram edildi. Konur, öğrencilerin bu geleneği ileride çalışacakları mutfaklarda da sürdüreceklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Muharrem ayı sebebiyle 500 kişilik aşure yaparak arkadaşlarına dağıttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur ve Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Turgay Bucak kaselere konan aşureleri süsledi. Aşure geleneği hakkında konuşan Konur, "İslamiyet'te önemli bir yeri olan aşure geleneğini öğrencilerimizin sürdürüyor olması çok güzel. Aşure bir tatlı olmaktan çok paylaşımı da simgeleyen önemli değerdir. Dağıtılan aşure ile birlikte kardeşlik ve paylaşım duyguları da canlanır" diye konuştu. Aşure yapımında öğrencileriyle birlikte çalışan ve geleneksel aşureyi Türk standartlarına uygun bir tarifle hazırladıklarını anlatan Doç. Dr. Turgay Bucak, şunları söyledi:

"Okulumuzda geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz. Bu geleneğimizi ileride çalışacakları, Türkiye'deki hatta dünyadaki otellerde bu lezzeti ve geleneği sürdürecekler. Aşure yapımında 41 çeşit malzeme kullanılır. Hazırlıklar yaklaşık 2 gün öncesinde başlar. Malzeme seçerken özellikle dağılmayacak bakliyatlar seçilmeli ve önceden haşlanmalı, şekeri mutlaka tadına bakılarak katılmalı ve rengi koyu olmaması için süt eklenmelidir. Aşure ılık ya da soğuk olarak yenilir. Kaselere alındıktan sonra genellikle nar tanesi, susam, çam fıstığı gibi malzemelerle süslenir."

İZMİR, ()

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