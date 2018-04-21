Öğrenciler ambulansı tanıdı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde anasınıfı öğrencilerine ambulans tanıtıldı.

Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yürütülen 'Yaşama Yol Ver' projesi kapsamında Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine ambulans tanıtımı yapıldı. Ambulansta neler olduğu konusunda eğitim verilen öğrenciler, ambulansı inceledi.

Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servis hemşiresi Buket Uslu, öğrencilere ambulanstaki ekipmanları ve ne işe yaradığını anlattı. Öğrencilere acil durumlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği konusunda da eğitim verildi.

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