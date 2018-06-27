Öğrenciler Akdağ'da kampa girdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Kocayayla'da Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi öğrencileri 4 günlük kampa girdi.

Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi öğrencileri TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Sandıklı Akdağ'da 4 günlük kamp girdi. Türkçe öğretmeni Mazhar Ünal, öğrencilerin burada keşif robotu ve gözlem etkinlikleri yaptıklarını, doğal yaşamı korumak için robot tasarlayarak doğada karşılaşılan risklerin önüne geçmek için teknolojik gereçlerden faydalandıklarını söyledi.

Mazhar Ünal, organizasyonda 20 farklı atölye etkinliği de gerçekleştirileceğini belirtirken, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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