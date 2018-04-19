Öğrenciler Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturdu

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), ()-KAHRAMANKAZAN Belediyesi ve Kahramankazan İmam Hatip Okulları Platformu, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerler için hatıra ormanı oluşturdu.

Kahramankazan Kayı Mahallesindeki ağaçlandırma sahasına gelen öğrenciler, çam fidanlarını kendi elleriyle dikti. Fidanlara can suyunu da veren öğrenciler, diktikleri her çam fidanına Afrin şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu plaka da taktı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı da öğrencilerle birlikte fidan dikti.

‘AZİZ RUHLARI YAŞAYACAK’

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı oldukça duygulandıklarını belirterek, “Şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması adına hatıra ormanı kurulması oldukça anlamlı. Öğrencilerimizin böyle bir etkinliğe katılmaları daha da anlamlı. Tüm şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

‘MEMLEKET ONLARIN EMANETİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı da, “Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bu memleket onların bize vermiş olduğu en büyük emanet. Bizler de inşallah onların bize bırakmış oldukları bu emaneti yeşertecek, yücelterek inşallah daha da iyi günlere getirmeyi kendimize borç olarak biliyoruz. İnşallah bugünkü dikmiş olduğumuz fidanlarla beraber devletimiz ve milletimiz de yeşerip büyümeye devam edecek” diye konuştu.

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