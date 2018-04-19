Öğrenciler Afrin şehitleri için 52 fidan dikti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "Küçük ellerden büyük işler' etkinliğinde, minik öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker anısına, 52 Erguvan fidanı dikti.

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ekosistem Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi'nde düzenlenen programa, Doğa Koleji ve Mithatpaşa İlkokulundan öğrenciler katıldı. Dernek Başkanı Bünyamin Akın,katılımcılara, yaban hayvanlarının korunması, bakım ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Doğa Koruma Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin ise Doğa Koruma ve Biyokaçakçılıkla Mücadele eğitimi verdi. Güvercin, "Bizler bitkimizi, böceklerimizi kaçıranları neden engellemek istiyoruz, çünkü tüm ilaçlar böceklerden, hayvanlardan, bitkilerden yapılmaktadır. Örneğin yılan zehirlidir öldürülmesi gerekir diye düşünülür ancak öldürmeyeceğiz. Onunda yaşamaya hakkı vardır. Ayrıca kanser hastalığında ağrı kesici ilaç yılan zahirinden yapılmaktadır." diye bilgi verdi.

Daha sonra ise Orman Fidanlık Şefliğinden temin edilen Erguvan fidanları, minik eller tarafından toprakla buluşturuldu. Öğrencilere ayrıca, Osmaniye Belediyesi tarafından üzerinde domates, çiçek ve ağaç tohumları bulunan 'Tohum Kitaplarından dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI