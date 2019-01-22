Öğrenciler 8 dilde 12 şarkı söylediler

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta Karşıyaka Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç, 100 öğrenciden oluşan korosuyla 8 dilde ve 2 lehçede 12 şarkıyı seslendirdi.

Karşıyaka Ortaokulunca oluşturulan ve içerisinde yabancı uyruklu çocukların da olduğu müzik korosu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans solunda İngilizce, Fransızca, Arapça, Ermenice, Azerice, Rusça, İspanyolca, Türkçe olmak üzere 8 dilde ve Lazca, Zazaca lehçlerinde konser verdi. Konsere öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Bu koro sayesinde öğrencilerde gizlenmiş olan müzik yeteneklerinin ortaya çıkması, farklı ülkelerin müzikleri icra edilerek farklı kültürlerle kaynaşmanın amaçlandığını belirten Karşıyaka Ortaokulu Müdürü Osman Tosun, ''Öğrencilerimiz akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel olarak da gelişimi önemlidir. Öğrencilerimiz farklı müzik türleri öğrenerek farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Bu sayede öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmelerinde de büyük faydası oluyor. Bu koroda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI