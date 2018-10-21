Öğrenciden Rektöre Atatürk portresi

B.Andaç ARSLANPAY / NİĞDE,()-NİĞDE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi Dilber Belten, Ana Sanat Atölye Resim Dersi kapsamında yaptığı Atatürk portresi çalışmasını, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’a hediye etti.

Üniversiteli Dilber Belten, yağlı boya Atatürk portresi çalışmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’a hediye etmek istediğini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından Rektörlük makamına davet edilen Dilber Belten, Niğde üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sibel Adar Cömert'in de katılım gösterdiği ziyaret esnasında çalışmasını Rektör Kar’a takdim etti.

Rektör Kar, anlamlı hediye için Dilber Belten’e teşekkür ederek, “Benim için çok özel bir hediye ve bu hediyeyi üniversitemiz demirbaşları arasına alıp sergileyeceğiz. İnşallah bir gün ünlü bir ressam olursun ve orijinal bir eserinin üniversitemizde bulunmasının mutluluğunu yaşarız"dedi.

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