Öğrenci yemekhanesine üreticiden ürün gelecek

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında gıda temini hususunda iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile üreticiden hiçbir aracı olmadan uygun fiyatla alınan gıda ürünleri yemekhanelerde kullanılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi, tarım üreticisine ve ülke ekonomisine destek vermek, aynı zamanda verdiği hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Bu iş birliği protokolü ile personel ve öğrencilerin yararlandığı yerleşke, yurtlar ve Rektörlükte bulunan yemekhanelerde gıda güvenliğine uygun milli ve yerli ürünler kullanılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan işbirliğinin tarıma, çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Tiryakioğlu, "Kurulduğu günden buyana bilimsel ve altyapı olanaklarını geliştiren üniversitemiz, üreticimize ve ülke ekonomisine katkı sağlama, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine de hizmetin en iyisini sunma gayreti içerisindedir. Bu amaçla üniversitemiz, Tarım Kredi Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Artık üreticimizden direkt olarak ürün alacağız. Böylelikle hem çiftçimizi hem tarımı hem de ülke ekonomisini destekleyeceğiz. Bu protokolle öğrencilerimize önümüzdeki 1 yıl süresince üreticilerden temin edilen gıda maddelerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Milli ve yerli ürün kullanmayı önceleyen çalışmalarımız artarak devam edecek. Protokol çiftçimize, kooperatifimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

İZMİR, ()

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