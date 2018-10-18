Öğrenci topluluklarından renkli etkinlik

BURSA Uludağ Üniversitesi’nde, Öğrenci Toplulukları Birliği tarafından organize edilen ‘Öğrenci Toplulukları Buluşuyor’ etkinliği sona erdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda üniversitede faaliyet gösteren tüm öğrenci toplulukları hünerlerini sergiledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Öğrenci Toplulukları Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı alanlarda topluluklar kuran öğrenciler, stantlarını ziyaret edenlere üyesi oldukları topluluklarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Etkinlik boyunca farklı gösterilerin gerçekleştirildiği organizasyonu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper de ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Eray Alper, üniversite yönetiminin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. BUÜ Mediko Sosyal Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.