Öğrenci servislerine kış lastiği denetimi

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimde görevli servis araçlarını denetlerken kış lastiği uygulaması yaptı.

İslahiye Güllühöyük karayolu üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin,Şube Müdürü Mustafa Özdemir ve beraberindekiler ile birlikte Kırsal Mahallelerde ilçe merkezine taşımalı eğitim yapan öğrenci servis araçlarında kontroller yaparak kanun ve yönetmenliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını ve kış lastiği denetimi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin,"Taşımalı eğitim gören çocuklarımızın okullarına daha sağlıklı şekilde gelmesini sağlamak amacıyla servis araçlarımızda kış şartlarında bulunması gereken malzemelerin kontrolü araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadıkları ve kış lastiği denetimlerini yaptık, denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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