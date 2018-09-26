Öğrenci servisleri denetlendi

ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerin okullarına daha güvenli gidip, dönebilmeleri amacıyla servis araçları ve şoförlerini denetledi. Denetlemelere katılan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda öğrenci servisleri ve şoförlerini denetlemek için trafik uygulaması yaptı. Uygulamaya katılıp, ekiplerin çalışmasını inceleyen Emniyet Müdürü Yıldız, öğrencilerin huzur ve güven içinde servis araçlarıyla yolculuk yapmasını sağlamak istediklerini söyledi. Denetim faaliyetleri ile sürücülerin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak, bu araçların karışacağı trafik kazalarını en aza indirmek amacında olduklarını belirten Yıldız, "Bu nedenle de okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edecek. Öğrencilerimizin güvenliği için üst seviyede önlemler alıyoruz" dedi.

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