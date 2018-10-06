Öğrenci kulüpleriyle buluşma şenliği düzenlendi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi yeni gelen öğrencilerin tanışması amacıyla 'Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Şenliği' etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde toplam 67 kulübün katılımıyla düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan ile Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üniversitemizi tercih ederek farklı bölgelerden gelen öğrencilerimizi bir araya getirip onları birbirleri ile tanıştırmak istiyoruz. İlerleyen tarihlerde öğrenci kulüplerimizin düzenleyeceği etkinlikler ile öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri artacak ve burada kurulan arkadaşlıklar kültürlenme ve sosyalleşme süreciyle devam edecektir" dedi

Etkinliğin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kuvvetlendireceğini belirten Rektör Kar, “Kulüpler ilgi alanlarına göre öğrencilerin kendilerini müfredat dışında da geliştirebilmeleri için sorumluluk ve organizasyon kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlar” diye konuştu.

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