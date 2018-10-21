Öğrenci filmleri izleyiciyle buluşuyor

YAŞAR Üniversitesi tarafından düzenlenen Contact 5'inci Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, dünyanın farklı sinema okullarında yapılmış öğrenci filmlerini bir araya getirecek. Yeni nesil sinemacıları İzmir’de buluşturan festival kapsamında, sektör temsilcileri, Portekiz’in kökleri 1830’lara dayanan dünyaca ünlü sinema okulu Lizbon Sinema ve Tiyatro Yüksekokulu'ndan akademisyenler, öğrenci ve sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinin iş birliğiyle düzenlenen Contact 5'inciUluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ve Öğrenci Filmleri Yarışması, gelecek hafta Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Direktörlüklerini Prof. Dr. Nazlı Bayram ile Prof. Dr. Şefik Güngör’ün yaptığı yarışmaya, İngiltere’den Fransa’ya, Arjantin’den Tayland’a kadar birçok ülkedeki sinema okulundan 1671 film başvurdu. Prof. Dr. Nazlı Bayram, Prof. Dr. Şefik Güngör, Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu, Dr. Sevcan Sönmez ve Markus Berger’den oluşan ön jürinin elemesinden geçerek finale kalan filmler, Portekizli akademisyenler Prof. Andre Almeida, Prof. Luis Fonseca, yönetmenler Nurhan Özsoy, Engin Erden ve Barış Çorak’tan oluşan Festival Jürisi önünde yarışacak. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarında 11 ülkeden 13 yönetmenin filmleri finale kaldı. Bu 13 film, "En iyi film, en iyi senaryo, Böcek Yapım ödülleri" ile öğrenci jürisinin seçeceği en iyi film ödülü için yarışacak.

FESTİVAL KONUĞU PORTEKİZ’DEN

22 Ekim Pazartesi günü açılışı yapılacak festivalin bu yılki konuğu Portekiz’den. Her yıl tanınmış bir film okulunu konuk eden festivalin, bu yılki konuğu, kökleri 1830’lara kadar uzanan, şimdiye dek Portekiz sinemasına birçok ünlü yönetmen ve teknik eleman yetiştiren Lizbon Sinema ve Tiyatro Yüksekokulu. Okulun öğretim üyeleri Prof. Andre Almeida ve Prof. Luis Fonseca öğrencilere yönelik ustalık sınıfları yürütecek. Atila Akkaş, Engin Erden, Barış Çorak, Atila Akkaş, Oytun Orgül de seminerler verecek. Bu yıl festivale toplam 11 farklı sinema okulunun öğrencileri katılıyor. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nin Yaşar Üniversitesi açısından önemine değinen Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Öğrencilerimiz, festival sayesinde hem uluslararası bir sanatsal ve akademik ortamdan yararlanacak hem de bu süre içerisinde gerçekleşecek ustalık sınıfları ve seminerlerde, yaparak öğrenme felsefemize uygun olanaklar elde edecek" şeklinde konuştu. Festival, 26 Ekim Cuma akşamı yapılacak ödül töreni ile kapanacak.

İZMİR, ()

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