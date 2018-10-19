'Öğrenci andı' kararına tepki

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, öğrenci andı ile ilgili Danıştay kararının bilimsel dayanağı olmadığını, siyasi iradenin verdiği kararın arkasında durması ve 'Eski Türkiye'nin hortlatılmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Danıştay'ın öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünün iptali yönündeki kararı ile toplumsal birliğe darbe vurulduğunu savundu. Danıştay'ın aldığı kararın 'ideolojik' olduğunu ileri süren Çoban, "Bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır. Eski Türkiye'nin hortlatılmasına geçit verilmemelidir" diye konuştu.

'HİÇBİR BİLİMSEL GEREKÇE YOK'

Çoban, Danıştay kararında Millî Eğitim Bakanlığı'nın andımızı kaldırırken bilimsel bir gerekçeye dayandırılmadığını gerekçe sunmasına karşın andımızın kaldırılmasının eğitime etkileri ya da gerekliliği konusunda hiçbir bilimsel gerekçe öne süremediğini kaydetti. Çoban, “Alınan kararda öğrenci andının kaldırılmasındaki eğitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakımından araştırma, inceleme ve tespit yapılmadığı ileri sürülmektedir. Oysa ki kararın dayanağı kılınan Millî Eğitim Temel Kanunu ve uzun süredir uygulanmakta oluşunun arkasında eğitim biliminin hangi gereklerinin ve hangi pedagojik formasyon ilkelerin durduğu mhkemece gözardı edilmektedir" diye konuştu.

'MANİFESTO GİBİ YER ALMALIYDI'

Milli Eğitim Bakanlığının savunmasını da eleştiren Mustafa Çoban, yapılan savunmada öğrenci andının okunmasının fiziki zorluklarının dile getirilmesi yerine, uygulamanın kaldırılmasının haklı gerekçelerinin nitelikli şekilde sunulabileceğini söyledi. Çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kanaatimizce, andımızın kaldırılma kararıyla ilgili olarak o dönem zarfında ortaya konulan gerekçeler, andımızın uluslararası hukuka aykırılığı, kaldırılması sonrası toplumsal barışa yapmış olduğu katkı, totaliter dönemlerin bir uygulaması olarak bugünün dünyası ve Türkiye'sine uygun olmadığı gibi gerekçeler ve yasal gerekçeler çok detaylı bir şekilde savunmada bir manifesto gibi yer almalıydı. Eğitim Bir Sen olarak gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına geçmişte nasıl destek verdiysek aynı duruşumuzu bugün de sürdürüyoruz. 'Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz' diyerek tavrını geçmişte net bir şekilde ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

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