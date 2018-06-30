Oğlu ile aynı kaderi paylaştı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bisikletle işe giden temizlik işçisi İbrahim Bayık (53), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bayık'ın oğlu Mustafa'nın da 7 yıl önce trafik kazasında öldüğü kaydedildi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki kaza, saat 07.00'de meydana geldi. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan İbrahim Bayık, Doyran Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere bisikletle yola çıktı. Bayık, Çakırlar Yoluna geldiğinde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Yola savrulan İbrahim Bayık, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Bayık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Bayık'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için Mobese kayıtlarını incelemeye aldı.

Diğer yandan İbrahim Bayık'ın oğlu Mustafa Bayık'ın da 7 yıl önce trafik kazasında öldüğü kaydedildi.

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