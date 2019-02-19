OGC’nin 2018 Yılı Basın Ödülleri Galası

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin (OGC) geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Galası’nın bu yıl ikincisi 23 Şubat’ta yapılacak.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, galaya yine ülkenin birçok televizyon ve gazetesinden basın mensubunun katılacağı belirterek, "İnşallah geçen sene olduğu gibi bu sene de Osmaniye’mizi ülkemize en iyi şekilde tanıtmış olacağız" dedi.

Başkan İsrafil Avcı, 2018 Yılı Basın Ödülleri alacak yaygın basın ve medya katılımcılarının; Habertürk TV Ana Haber Sunucusu Ceren Bektaş, Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı Yapımcısı Müge Anlı, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat, Akşam Gazetesi Haber Müdürü Özkan Tamirak, TRT Spor Programı Yapımcıları Erdoğan Arıkan ve Ömer Üründül, Milat Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Neşet Gündoğdu, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici, Star Gazetesi Yazarı Ömer Ekinci, Yeni Birlik Gazetesi Ekonomi Yazarı Serpin Alparslan, Star TV Ana Haber Genel Yayın Koordinatörü Nazlı Çelik, Bulmaca Editörü Celal Kodamanoğlu, Gazeteci-Yazar Zafer Kiraz, Atv Program Yapımcısı Esra Erol, Fox Tv Sabah Haberleri Sunucusu İsmail Küçükkaya, TRT Haber Spikeri Canan Reçber, AA Adana Bölge Müdürü Kemal Firik, Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Melih Torunlar, Sabah Gazetesi Çukurova Koordinatörü Ersin Ramoğlu, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, AA Adana Muhabiri İbrahim Erikan, Show Tv Ana Haber Spikeri Ece Üner ve TRT Ekonomi Programcısı Gülçin Üstün Can olduğunu kaydetti.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, 2018 Yılı Basın Ödülleri Gala programına ayrıca Yargıtay 1. Başkan Vekili Mehmet Kürtül, Danıştay Başkan Yardımcısı Mahmut Vural, Tabip Tuğgeneral- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sayıştay Üyesi Beyami Özdemir, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu ve TES-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin'in konuk olarak katılacaklarını bildirdi.



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