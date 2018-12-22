OGC Yönetiminden Vali Coşkun ve Başkan Kara'ya ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) geçtiğimiz günlerde yapılan olağan kongresinde güven tazeleyen Başkanı İsrafil Avcı, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara ziyaret etti.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, Vali Coşkun'a bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi. OGC Başkanı Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, daha sonra Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kara, basın mensuplarının, halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğunu belirttiği konuşmasında, "Meydana gelen olayların duyurulmasının yanı sıra, kentin yerel ve ulusal anlamda tanıtımına da büyük katkılarınız olmaktadır. Bu bağlamda, yeni dönemde, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.



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