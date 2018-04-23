Oflu Hoca Sinop halkıyla buluştu

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP’ta “Oflu Hoca Trakya’da” oyuncuları, yapımcı ve yönetmenin katılımı ile söyleşi gerçekleşti.



Sinop Cine1Can’da yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşiye oyuncu Çetin Altay, Seymen Aydın, Yapımcı Emin Albayrak, Yönetmen Adem Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Oflu Hoca Trakya’da" filminin başrol oyuncusu Çetin Altay, ”Buraya uzun zamandır gelmemiştim. En son yıllar önce burada bir film çekmiştik. Geldik sizi gördük çok mutlu olduk. Zaten ben Sinop’a hayran kalmıştım. Çok güzel bir yer Sinop. Filmi de beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık” dedi.

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