Ofis programları kursu kayıtları başladı

ALANYA, () - ALANYA'da 'Ofis programları kullanımı ücretsiz bilgisayar kursu' kayıtları başladı.

Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne bağlı Emine Hacıkura Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek Ofis Programları Kullanımı kursu kayıtları başladı. 2019 yılının ilk eğitimi olan 'Ofis programları kullanımı ücretsiz bilgisayar kursu' 5 Şubat-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

72 saat sürecek kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin Emine Hacıkura Kütüphanesi'ne şahsen başvurması gerektiği belirtildi.

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