Off- road tutkunları Kepez'de buluşuyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen '2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı' 13-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.

'2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı' 13-14 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Kepez Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliği ile düzenlenecek 2018 Akdeniz Off Road Kupası, hız ve macera tutkunlarını bir araya getirecek.

İki gün sürecek yarışlar, zorlu parkurlarıyla sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Türkiye'nin dört bir köşesinden 50'ye yakın off road aracının ve 100 pilot ile kopilotun katılacağı yarışlar, 13 Ekim Cumartesi günü Lyrboton Kome etabı ile başlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katılacağı yarışla ile alacak olan '2018 Akdeniz Off Road Kupası', 14 Ekim Pazar günü Varsak etabıyla sona erecek. Türkiye'nin en büyük araçlarının katılacağı yarış, Araba Show, TIR Show ve konserlerle de renklenecek.

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