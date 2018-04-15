Of'ta yüksekten düşen kişi öldü

TRABZON () - TRABZON'un Of ilçesinde 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen Halil Kurtuluş (60) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12:00 sıralarında Of ilçesi Bölümlü Mahallesinde meydana geldi. Halil Kurtuluş, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kurtuluş, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından AFAD ekipleri, Kurtuluş'un cesedini dere yatağından çıkardı. Kurtuluş'un cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.