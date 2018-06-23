Of'ta uçuruma yuvarlanan mikserin sürücü kurtarıldı

Aleyna BAYRAM/OF (Trabzon), () – TRABZON’un Of ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, Of ilçesi Ağaçseven köyünde meydana geldi. Hasan Öksüz’ün (35) kullandığı beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak 300 metrelik şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri yaralı sürücüyü halatlar yardımıyla sedye ile alarak yola çıkardı. Yaralı sürücü Of Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.