Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()-ADIYAMAN'da, tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde İmamağa Mahllesi'nde meydana geldi.
Mustafa Gökdemir'e ait tek katlı evin çatı katında bulunan odunlukta dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken kısa süreliğine panik yaşandı.
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Odunlukta çıkan yangın korkuttu
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()-ADIYAMAN'da, tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde İmamağa Mahllesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökdemir'e ait tek katlı evin çatı katında bulunan odunlukta...
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()-ADIYAMAN'da, tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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