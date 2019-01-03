'Ödüllü' tereyağı fabrikasında 2 ay aradan sonra yeniden üretime geçildi

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),()-TRABZON'da, coğrafi tescilli Tonya tereyağının üretildiği, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle 2 ay önce üretime ara verilen, hayvancılıkla geçimini sağlayan Tonya sakinlerinin de, toplandıkları fabrikanın önünde ellerinde kalan sütleri yere döküp tepki gösterdikleri süt fabrikasında, yeni yılın ilk gününde yeniden üretime başlandı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde, 1974 yılında, kooperatifleşme girişimiyle kurulan 'Tonyakoop' adlı süt fabrikasında, ekonomideki son gelişmeler nedeniyle 2 ay önce üretime ara verildi. Osmanlı Salnamesi'nde bahsedilen, 2017'deki 'Türkiye Kültür Oscarları Yarışması'nda birinci seçilerek, coğrafi işaretle tescillenen tereyağıyla ünlü ilçede, tarihi fabrikada üretime ara verilmesi üzüntüye neden oldu. Üretime ara verilmesi kararıyla yaklaşık 50 kişi işsiz kalırken, hayvancılıkla geçimini sağlayanların ürettiği sütler ise ellerinde kaldı. Tonya sakinleri, bölgenin önemli kuruluşlarından olan fabrikada üretime yeniden geçilmesini ve ürettikleri sütlerine talip çıkılmasını istedi. İşletmenin borcunun 12 milyon liraya ulaştığı öğrenilirken, fabrikanın akıbetinin ne olacağı ise ilçe sakinleri arasında merak konusu oldu.

2 AY ARADAN SONTA ÜRETİM BAŞLADI

İlçede 2 bin 760 ortaklı kooperatifin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle üretimin durdurulduğu süt fabrikasında, yeni yılda süt alımına yeniden başlandı. Borç, kredi, icra gibi ekonomik sorunlarla boğuşan kooperatifte Ocak ayı içinde genel kurulun toplanacağı ve sorunlara çözüm aranacağı belirtildi.

Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yakupoğlu, 600 yüz bin liraya yakın kredi alınan kooperatifte, süt alımının yeniden başlamasıyla ilgili konuştu. Yakupoğlu, “Tonyasüt Kooperatifi, 7 Kasım 2018 tarihinde kapatıldı. Kapatıldıktan sonra gelen vatandaşı bilgilendirdik. Vatandaş bize çok düşük kaliteli süt verirdi, ayrıca çokta az süt verirdi 3 ton-4 ton süt verirdi. Tonya’nın o kaliteli yağı, peyniri olmazdı. Fabrikanın kapatılması durumunda ortaklarımız gelip sordu; bu fabrika neden kapatıldı. 'Biz fabrikamız süt alamıyor diye kapatıldı' deyince, Erzurum’dan ve Sungurlu’dan aradılar 'biz size süt veririz' dediler. Biz onlardan da süt alabilirdik ama oradan alacağımız süt ile Tonya’nın yağını, peynirini yapamayız. Onun için vatandaşı ikaz ettik, durumu anlattık kaliteli süt ile Tonyakoop’un ayakta durabileceğini anlattık. Tabi bu süreçte işçi fabrikanın önemini daha güzel anladı. Fabrikamızın borçları vardı. Vekilimiz bize destek olarak fabrikamızın kredi almasını sağladı. Yönetim kurulu olarak krediye imza attık, yaklaşık 600 bin lira kredi aldık" dedi.

'İŞÇİLER DE 2 AY DİNLENDİ'

Tonyasüt’ün 2 ay kapalı kaldığını, personelin hak mahrumiyetine uğramayacağını da kaydeden Yakupoğlu, “Personelin içerde kalan 2 aylık maaşlarını kendileri ile konuşacağız. Yasal olarak da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Geçici olarak kapattık diye karar defterimize yazdık. Bu kapatmamız esnasında personel şefinden bir dilekçe almamız gerekiyor. Bu çalışmadıkları günlerin paralarını ödememek şartıyla. Sigortalarını ödüyorduk, kendileri ile de görüştük, bir ay geç emekli olacaklar. Anlaşamazsak onlarla, onların da parasını ödeyeceğiz. Onlar da iki aylık sürede dinlendiler. Onlar da fabrikanın kıymetini anlatılar" diye konuştu.

'BU FABRİKAYI KAPATTIRMAYIZ'

'Siyaset ve siyasetçiler bu fabrikadan üstün değildir' diyen Yakupoğlu, şunları söyledi:

"Her ne olursa olsun siyasete kurban edilecek bir müesses değildir bu fabrika. Bu fabrikayı siyasetle kapatırlarsa onun altından kalkamazlar. Kim olursa olsun biz onlara karşı çıkarız, Tonyalı olarak bu fabrikayı kapattırmayız. Önemli olan Tonyasüt’ün bu kalitesini korumak ve dünyanın en kaliteli tereyağını yapan bu fabrikanın ayakta durmasını sağlamaktır. Siyaset ve siyasetçiler bu fabrikadan üstün değildir. Kongrede seçilip gelecek olan yönetimin kooperatif olarak yürüteceğini düşünüyorum. Zorlandıkları zaman şirkete başvurabilirler. Ama şu aldığımız kredi bu fabrikaya bir ferahlıktır. Bu kadar para ile beraber fabrika epey daha yürür ve sütlerimiz çoğaldığı ve kalitesi yükseldiği zaman daha iyi yürüyecek. Ondan sonra da şirkete ihtiyaç olmaz"

'EVRAKLAR İNCELENİYOR'

Kooperatifin durumunun yargıya intikal ettiğini ve savcılığın da konuyu takip ettiğini aktaran Yakupoğlu şöyle dedi:

“Yargıya 2007’den bu yana yani Kemal Tonya ve Ahmet Kurt’un yönetime seçildiği günden itibaren bütün defterler, depo defterleri, fişler, faturalar, bilgisayardaki işlemlerimizin tümünü yargıya teslim ettik. Karar defterimizi dahi yargıya teslim ettik. Cumhuriyet savcımız ile görüştük, her zaman yanınızdayız, her konuda yardımcı olacağız size dedik. Fabrikadan çok sayıda evraka el koydular. Cumhuriyet Savcımız, 'Bu evrakların altından çıkabilecek durumda değilim' dedi. Evrakları bilirkişilere incelettiriyorlar"