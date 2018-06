Ödüllü hizmet sandıkları patlattı

SAMSUN, () - CANİK Belediye Başkanı Osman Genç'in "En Roman Dostu Belediye Başkanı" seçilmesini sağlayan hizmetler, 200 Evler ve Yavuzselim Mahallelerinde sandıkları patlattı. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 200 Evler'de yüzde 92.75, Yavuzselim'de ise yüzde 81.55'lik destek çıktı.

Roman vatandaşların yaşadığı Yavuzselim ve 200 Evler Mahallesi halkı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in kendilerine yönelik yaptığı hizmetlerin karşılığını 24 Haziran'da sandığa yansıttı. Her iki mahallede uygulanan eğitim, kültür, spor, kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Avrupa Parlamentosu, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen yarışmada En Roman Dostu Belediye Başkanı seçilen Başkan Genç'in hizmetlerini karşılıksız bırakmayan 200 Evler Mahallesi'nde sandıktan yüzde 92.75, Yavuzselim Mahallesi'nde ise yüzde 81.55 oy oranı çıktı. Bu oranla 200 Evler, Karadeniz’de merkez ilçelerdeki tüm mahalleler arasında birinci oldu.

SAMSUN ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE

Canik genelinde yüzde 76 oy oranı ile Samsun ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı yakaladıklarına dikkat çeken Başkan Osman Genç, "Nasıl ki sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri 16 yıldır ülke genelinde her kesime yönelik hayata geçirdiği projelerle karşılığını aziz milletimizden alıyorsa, Canik halkımız da her seçimde, şehrimize ve kendilerine yönelik yaptığımız hizmetlere vefa örneği göstererek bizleri hiç bir zaman yanıltmadı. Yaptığımız hizmetlerin sonucu olarak Canik halkı her zaman sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde destek vermektedir. Bunun en güzel örneğini de yaptığımız hizmetler nedeniyle En Roman Dostu Belediye Başkanı seçildiğimiz 200 Evler ve Yavuzselim Mahallelerimizde gördük" dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Canik'te yakalanan başarının tesadüf olmadığını ve hizmetlerin bir karşılığı olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Ben genelde değerli Canik halkımıza, özelde ise kendilerine verdiğimiz hizmetleri karşılıksız bırakmayarak 24 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vererek adeta sandıkları patlatan 200 Evler ve Yavuzselim Mahallelerimizde yaşayan Roman kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu desteklerin sonucu olarak yeni hükümet sistemiyle birlikte hem Samsun'umuz hem de Türkiye'miz daha hızlı büyüyecektir" diye konuştu.

