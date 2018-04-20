Ödül alan gazeteciler belli oldu

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti 2017 yılı 51. Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ile Hasan Tahsin Teşvik Yarışması İhtisas Jürileri İGC Merkezi'nde 17 - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan toplantılarda kazananları belirledi. 4 farklı alanda belirlenen ihtisas jürileri, yaptıkları değerlendirmelerin ardından 22 gazeteciyi ödüle değer buldu. Yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri, 15 Mayıs Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i Anma Günü'nde düzenlenecek törenle verilecek.

İlk gün Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Haber, Röportaj - Söyleşi ve Güncel Yazılar ile Teşvik Yarışması'nda Haber ve Röportaj - Söyleşi dalları değerlendirildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Haber Dalı'nda Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez, 'Babalık Oyunu' başlıklı haberiyle ödül aldı. Güncel Yazılar Dalı'nda Tayyar Özdemir, KNK Dergi'de yayınlanan 'Zaman Tüneli' başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Röportaj - Söyleşi dalında da Abdullah Çelebi 'Kupa Sanatçısı' başlıklı eseriyle ödül kazandı.

Ayrıca; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik yarışması Haber dalında Jüri Özel Ödülü'ne 9 Eylül Gazetesi'nden Umut Karakoyun'un 'Çirkin Pazarlık' başlıklı eseri, Güncel Yazılar dalında ise KNK Dergisi'nden Işık Teoman'ın 'Son buharlı, son makinist' adlı eserleri hak kazandı.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Haber Dalı'nda Habertürk Gazetesi'nden Mert Neşet Muslu, 'Bu Nasıl İş' başlıklı haberiyle ödül alırken, Güncel Yazılar Dalı'nda ise Yeni Asır Gazetesi'nden Birkan Yüksel, 'GOT; Devrim mi, restorasyon mu' adlı eseriyle ödül almaya hak kazandı. Röportaj- Söyleşi dalındaysa Ticaret Gazetesi'nden Duygu Göksu, 'Günümüzdeki arayışların saklı kenti, 'Köy Enstitüleri' röportajıyla bu dalda ödüle layık görüldü.

TV HABER ÖDÜLLERİ

Radyo - TV İhtisas Jürisi yaptığı değerlendirmede, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması TV Program dalında Nejdet Bozkurt'un 'Arı Orkideleri' eserini ödüle değer buldu. TV Haber Program Görüntü dalında da Nurhan Özsoy Taşdemir, 'Kaz Otaran' eseriyle ödül kazandı. TV Haber dalında TRT Torbalı Muhabiri Serkan Günbay 'Hamile eşine ilgisi şaşırtıyor' haberiyle ödül aldı.

Ayrıca İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Yarışması Jüri Özel Ödülünü Hatice Gürler Yazıcı, Arzu Şahin ve Nükhet Zeynep Yılmaz'a ait, 'Mavi Kuşak' adlı eser hak kazandı.

İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Teşvik Yarışması TV Haber dalında İhlas Haber Ajansı'ndan Ceren Atmaca ve Aykut Yeniçağ'ın,'Kimsesiz köyün kahvecisi' eseri ödül aldı.

Spor ÖDÜLLERİ

İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Spor Haberi İhtisas Jürisi de yaptığı değerlendirme sonunda 4 gazeteciyi ödüllendirdi. Spor İhtisas Jürisi yaptığı değerlendirmenin ardından İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Murat Arabacı, 'Yüzyıllık Utanç' haberiyle ödüle değer bulundu. Spor Fotoğrafı dalında, Yeni Asır Gazetesi'nden Gökhan Özyurtlu'nun 'Kaf Kaf'a ilaç gibi zafer' fotoğrafıyla ödül kazandı.

Ayrıca Spor İhtisas Jürisi Yeni Asır Gazetesi'nden 'Vah Karşıyaka Vah' başlıklı haberiyle Gökhan Özyurtlu'ya da Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi.

İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Tansu Edip Gökbudak, 'Büşra'yı Uçuralım' başlıklı haberiyle ödül kazandı. Medyaspor'dan Arda Menevişoğlu ise Spor Fotoğrafı dalında, 'İşte sporun fotoğrafı bu' adlı eseriyle ödül almaya layık görüldü.

FOTOĞRAF - SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLERİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Fotoğraf ve Sayfa Düzeni Jürisi de yaptığı toplantıda 3 gazetecinin eserini ödüle değer buldu. Jürinin yaptığı değerlendirmede, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Sayfa Düzeni dalında 'Bataklıktan zirveye' sayfasıyla Yeni Asır Gazetesinden Ali Osman Taş ödüle değer bulundu.

İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Sayfa Düzeni dalında da 'Kudüs Zulmü' sayfasıyla Yeni Asır Gazetesi'nden Melih Demirtaş ödülün sahibi oldu.

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