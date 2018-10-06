Ödemiş ve Söke Ticaret Odaları 'kardeş oda' oldu

İZMİR'in Ödemiş ve Aydın'ın Söke ilçelerindeki ticaret odaları, kardeş oda protokolü imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında, odalar arası uyumu sağlamak, odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve iyi uygulamaları tespit etmek ve Avrupa'da bulunan oda- borsa sistemine uyumunun sağlanması amacıyla, Ödemiş Ticaret Odası ile Söke Ticaret Odası kıyaslama toplantısı yapıldı. Bu arada iki oda arasında ayrıca kardeş oda protokolü de imzalandı. Program, Ödemiş Ticaret Odası'nda yapıldı. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ve Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay'ın yer aldığı buluşmaya oda üyeleri de katıldı. Her iki odanın da başkanı birer konuşma yaptı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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