Ödemiş'te yapılan parka Alparslan Türkeş'in adı verildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adı verilen park tamamlanarak, hizmete sunuldu. Parka çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Ödemiş Belediyesi tarafından Zafar Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılan Alparslan Türkeş Parkı tamamlandı. Şehit Erdal Bodur ve Şehit Turan Emeksiz caddelerinin kesiştiği alanda yapılan parka, çocukların gelişimine yönelik, modern oyun grupları, basketbol potaları, dış mekan spor aletleri yerleştirildi. Çocuklar yapımı tamamlanan parka şimdiden büyük ilgi gösterdi. Parkta çocuklarla bir araya gelen Ak Partili Ödemiş Belediye Başkanı

Mahmut Badem, "Çocuklarımızın kendilerine özel alanlarda oyun oynaması, vakit geçirmesi gelişimlerine katkı sağlıyor. İmkanlarımız doğrultusunda şehrimizin mevcut parklarındaki 92 oyun grubunu değiştirdik ve 19 yeni park yaptık. Parklarda çocuklarımız oyun oynarken, anne babalarında spor yapması için dış mekan spor aletleri monte ediyoruz" dedi. Yeni yapılan parka MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adının verilmesine Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile karar verilmişti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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