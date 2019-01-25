Ödemiş'te üreticilere fidan dağıtıldı

İZMİR'in Ödemiş Belediyesi, üreticiye destek vermek amacıyla başlattığı 'Her Fidan Bir Gelecek' projesi kapsamında Horzum, Çamyayla ve Tosunlar Mahallesi'nde 4 bin 880 fidan dağıttı.

Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, meclis üyesi Şakir Gelen, Erdal Başer ve daire müdürlerinin katılımıyla Horzum, Çamyayla ve Tosunlar mahallelerinde fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. 'Her Fidan Bir Gelecek' projesi kapsamındaki etkinlikte; ceviz, kestane ve çamdan oluşan 4 bin 880 fidan dağıtıldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Badem, kırsal bölgedeki 36 mahallede her haneye belirli miktarda ceviz kestane ve çam fidanı dağıttıklarını belirterek, destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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