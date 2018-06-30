Ödemiş'te seçime itiraz eden CHP, AK Parti'nin önüne geçti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ödemiş İlçe Başkanlığı, 24 Haziran miletvekili seçimlerinin ilçedeki sonuçlarına yönelik itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesiyle, CHP, 298 oy farkla AK Parti'nin önüne geçti.

24 Haziran'daki milletvekili genel seçimi sonucuna göre Ödemiş'te AK Parti, kentte 1'inci sırada sandıktan çıktı. Bazı hatalar yapıldığı gerekçesiyle CHP'liler, sonuca itiraz etti. Tekrar yapılan sayımdan olumlu sonuç alan CHP'liler, 298 oyla Ödemiş'te AK Parti'nin önüne geçti.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, "Konaklı Mahallesi'nde 1200 numaralı sandıkta AK Parti 53 oy almasına rağmen, İlçe Seçim Kurulu'ndaki tutanaklara 244 oy olarak geçmiş. CHP 226 oy almasına karşın, 3 oy olarak geçmiş. Bunu genel merkezimiz fark edince hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. İlçe seçim kurulu yaptığımız itirazı haklı bulunca, oylarımız yükseldi. Ödemiş'te partimiz birinci oldu. Seçim kurulu resmi açıklamasına göre sonuçlar şöyle: Muharrem İnce 40 bin 746, Meral Akşener 7 bin 506, Recep Tayyip Erdoğan 38 bin 854, Selahattin Demirtaş 1125, Temel Karamollaoğlu 447, Doğu Perinçek 295 oy aldı. Milletvekilliğinde ise AK Parti 34 bin 151, MHP 6 bin 151, Hür Dava Partisi 196, Vatan Partisi 297, Halkların Demokratik Partisi 2 bin 335, CHP 34 bin 449, Saadet Partisi 721, İYİ Parti 10 bin 591 oy aldı. Partimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız Ödemiş'te birinci çıktı" dedi.

ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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