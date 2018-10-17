Ödemiş'te Remzi Boyacıoğlu aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, CHP'den belediye başkanlığı görevine talip olan Gıda Mühendisi Remzi Boyacıoğlu, aday adaylığını açıkladı.

CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda aday adaylığını duyuran Remzi Boyacıoğlu'na eşi emekli öğretmen Çağla Boyacıoğlu da destek verdi. Adaylık başvurusunu, projeleriyle birlikte parti genel merkezine gönderilmek üzere CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi'ye teslim eden Boyacıoğlu, "Yaşayan ve yaşanacak Ödemiş'i hep birlikte oluşturmak mümkün. Tıpkı bir Eskişehir, bir Aydın, bir İzmir gibi" dedi. Bunun için güçlü yönlerin olduğunu vurgulayan Boyacıoğlu, "Bunun yanında zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız, tehditlerimiz ve dezavantajlarımız da mevcut.

Güçlü yönlerimizi arttırarak, zayıf yönlerimizi azaltarak, fırsatlarımızı çoğaltıp, dezavantajlarımızı eksilterek Ödemiş'e hizmet edeceğiz. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Ortak aklın egemen olduğu, iç ve dış paydaşlarımızla konuşarak, görüşerek, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını ve elbette kentin gerçek sahipleri hemşehrilerimizi önemseyerek 'yönetişim' öngörülerimizle hizmet edeceğiz. Başkanından, belediye meclisine, daire müdürlerinden kentimizi temizleyen temizlik işçilerine kadar herkesin kentine ve hemşehrilerine hizmet etme bilinci ve mutluluğu ile çalışan güler yüzlü bir belediye, mutlu şehir ve insanlar yaracağız. Kapıları bütün hemşehrilerine açık, ulaşılabilir, her türlü yatırımı ve harcaması denetlenmeye açık şeffaf ve hesap verebilir bir belediye hedefliyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan kayırma ve ötekileştirmeden uzak, herkese ve her yöreye eşit hizmet ulaştıran belediye olacağız" dedi.

Merkezine kenti ve insanı yerleştirerek sürdürülebilir kentsel gelişim için kamu kaynaklarını çok dikkatli kullanan bir belediye olacaklarını vurgulayan Boycıoğlu, "Doğuduğum ve doyduğum memlekete hizmete hazırım" diyerek sözlerini noktladı.

CHP'den Ödemiş eski Belediye Başkanı, elektrik mühendisi Bekir Keskin de belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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