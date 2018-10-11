Ödemiş'te perakende sektörünün geleceği konuşuldu

İZMİR'in Ödemiş Ticaret Odası, 'perakende sektörünün geleceği' konulu seminer düzenledi.

Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler katıldı. Seminerde bir firmanın Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Murat Uluğ, 'günümüzde satış pazarlama teknikleri', 'CRM kullanımının önemi', 'Türkiye'de perakende sektörünü dünden bugüne gelişimi ve etkilendiği faktörler', 'müşteri deneyimi ve Türkiye'de e-ticaret' konularında bilgiler verdi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, seminerin amacının firmaların değişen piyasa koşullarına ayak uydurarak varlıklarını çağın gereklerine uygun şekilde devam ettirmelerini sağlamak, şirket sahiplerinin ufkunu açarak yol göstermek olduğu belirtti.

ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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