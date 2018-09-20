Ödemiş'te korkutan yangın

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dört katlı bir apartmanın ikinci katındaki bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Emmioğlu Mahallesi Müftüler Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin mutfağında başladığı belirlenen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, yangın esnasında evde olmayan Ali ve Ayşe Cavlak çifti evlerinin yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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