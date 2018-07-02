Ödemiş'te 4. Demirdere Erik ve Kiraz Festivali coşkusu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Demirdere Erik ve Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ödemiş Belediyesi tarafından kırsal Demirdere Mahallesi'nde bu yıl dördüncü kez erik ve kiraz festivali yapıldı. Etkinlikte sadece protokol üyelerinin önündeki sehpada erik ve kiraz yer aldı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kundak, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının, yörenin tarım ürünlerini festivalle bir kez daha tanıtmak olduğunu söyledi. Demirdere Mahallesi Muhtarı Muammer Kırıcı da Ödemiş Belediyesi'nin verdiği destekle bu yıl dördüncü kez festival coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerine kirazlarımız buradan yetişerek gönderilmektedir. Festivalle mahallemizin adını duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sanatçıların sahne aldığı festivalde, zeybek ekipleri de gösteri sundu. Yerel sanatçılar Fatoş Kadıoğlu, Sevgi Petek, Ahmet Durmuş seslendirdikleri parçalarla festivale katılanları coşturdu. Komedi Dans Üçlüsü de sahne performansları ile festivale katılanlra eğlenceli anlar yaşattı.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kundak, etkinliğin sonunda destek veren sanatçılara çiçek verip, teşekkür etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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