Ödemiş OSB'de kuralar çekildi

ÖDEMİŞ Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Ödemiş OSB) 27 parsel sahibi çekilen kuralarla belirlendi.

1994 yılında temeli atılan ancak uzun yıllar boş kalan Ödemiş OSB'de 2015 yılından itibaren başlatılan altyapı çalışmaları sonrası sıra parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesine geldi. 45 parselden oluşan Ödemiş OSB'de yatırımcıların fabrika kuracakları parseller kurayla belirlendi. Ödemiş Belediyesi Ahrandı Restoran'da Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Ticaret Odası'nın evsahipliğinde gerçekleşen kura çekiminde 5 bin metrekare ve 10 bin metrekarelik 27 parselin yatırımcıları belirlendi. Kura çekimine Çanakkale Vali Yardımcısı ve Ödemiş eski Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ve OSB yetkilileri ile yatırımcılar katıldılar.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, "Bugün Ödemiş adına heyecan verici bir gün. Uzun bir yol haritasının sonuna gelmemizin sevincini paylaştığımız bir gün. Ödemiş için kör noktalardan birisi idi OSB. 1994 yılında başlayan serüvende 2014 yılına geldiğimizde üzerinden geçen 20 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayan bir OSB vardı. Çalışan memurunun özlük haklarından ötürü üzerinde haciz olan bir OSB vardı. 2014 yerel seçimlerinde Ödemiş'e sözünü vermiştik. Biz her yönetimin söz verdiği ancak başaramadığı Ödemiş OSB'yi, dönemimiz içerisinde 'Bitireceğiz ve hareketlendireceğiz' demiştik. 2014'ten hemen sonra müteşebbis heyetinin tekrar oluşturulması sonrasında EBSO Başkanımız Ender Yorgancılar'ın da buraya gelmesiyle yerinden yönetim anlayışıyla yönetimi ağırlıklı olarak Ödemiş'ten oluşturduk. Biz o günden itibaren Kaymakamımızla ve Ticaret Odamız ile herkesin desteğini alarak yol haritası çizdik. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız'a gittiğimizde randevumuz olmadığı halde görüşüp konuyu anlattık. 2015 yılının ilk yatırımının Ödemiş OSB'ye olacağının sözünü aldık. Bu sözle yola çıktık. Allah'a hamdolsun ki bugün altyapımız hazır. Sadece Bakanlığımızın desteğiyle değil, İZKA'nın desteğiyle ve kurucu ortakların katkısıyla da elektrik altyapımız hazır hale getirildi" dedi.

'OSB'DE YATIRIMCILARA METREKARESİ 35 LİRADAN YATIRIM İMKANI SUNDUK'

Ödemiş'te tarım alanlarının metrekaresi 50 lira iken Ödemiş OSB'de yatırımcılara metrekaresi 35 liradan yatırım imkanı sunduklarını vurgulayan Badem, şunları söyledi:

"Hedefimiz tarım ve hayvancılık kenti Ödemiş'i bir yandan sanayi, bir yandan turizmle kalkındırmak. Perspektifimiz bu yönde. 20 yıl sonunda kura çekilecek noktaya geldik. 45 parselimiz var. 45'inin tamamı dağıtılıyor. Bunun dışında 24 talep kuyrukta bekliyor. Bunlar sadece bizim yeşil ışık yaktıklarımız. Geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkemizde ekonomik problemler olmasına rağmen 6 projenin imar planları hazır. Yani 6 yatırımcımız temel atma noktasında. Sokaklarında ışıkların yandığı bir OSB yakında. Burada 2 tane 10 bin metrekarelik parseli Tarım ve Kredi Kooperatifleri'ne tahsis ettik.

'Kapımızın önünden bölünmüş yol geçecek' demiştik. Gördüğünüz gibi bölünmüş yol geçiyor. Maalesef, Ödemiş'ten İlkkurşun'a kadar ve Ödemiş'ten Kaymakçı'ya kadar olan kısımlarda mahkemeler nedeniyle vatandaşlarımızın kamulaştırmalara karşı açtığı davalar nedeniyle bölünmüş yolun o kısımlarını henüz tamamlayamadık. Ödemiş OSB'de fabrikalar yükselmeye başlayıncaya kadar inşallah buradan İzmir'e kadar bölünmüş yol da tamamlanmış olacak. 2023 vizyonunda demiryolu da OSB'nin kapısının önünden geçmiş olacak. Yine 2023 vizyonuyla şartlar denk giderse Kiraz'dan Alaşehir Kavşağı'na kadar bölünmüş yol yatırımıyla artık Ödemiş OSB'nin orada ya da burada olmasının öneminin kalmadığı günleri yaşayacağız. Yatırımcımızın parasını kör kuruşuna kadar değerlendirip sahip çıkıyoruz."

EK MALİYETLERİ SORDU

Daha sonra kura çekimine geçildi. Kura çekimi esnasında söz alan Ödemişli müteahhit Gürler Çiftçi, "Arsalar dağın sırtında. Parseller ise düz araziye yapılacak gibi düzenlenmiş. Ancak bir parsel sahibinin arazisine fabrika yapması için arazisini düzeltmek durumunda ve 6-7 metre kazı yapmak zorunda. Bu da ek bir maliyet getirmektedir. Ödemiş OSB yönetiminin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dedi.

Bunun üzerine Başkan Mahmut Badem, "Bu işi komisyonda görüşeceğiz. Biz sizlerin fazla para harcamaması için bunu yaptık. Eğer bu işi yaparsak sizden zaten ek bir para talep ederiz" dedi. 27 adet parselin kura çekimi tek tek yapıldı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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