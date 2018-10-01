Ödemiş Kaymakamı Dayıoğlu: Gençleri eğitim ve spora yönlendireceğiz

İSTANBUL'un Arnavutköy ilçesi Kaymakamlığı'ndan İzmir'in Ödemiş Kaymakamlığı'na atanan Kasım Fikret Dayıoğlu, görevine başladı.

Ödemiş'te 2014 yılından bu yana görev yapan Kaymakam Celil Ateşoğlu'nun Çanakkale Vali Yardımcılığı'na atanması sonrası boşalan koltuğa

İstanbul Arnavutköy ilçesi Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu oturdu. Çorum'da dünyaya gelen aslen Şanlıurfalı olan 62 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Kaymakam Dayıoğlu, Ödemiş'teki ilk görev gününde daire müdürleri ve ziyaretçileri ağırlayan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, bağımlılık yaratan her türlü madde ile ciddi şekilde mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

'ya açıklamalarda bulunan Kaymakam Dayıoğlu, uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklara karşı önce ailenin eğitim vermesi, bu işe önce ailenin sahip çıkması gerektiğini belirtip, yerel yönetimlerin de gençleri bu tür alışkanlıklardan uzak tutmak için daha çok spora, sanat ve kültüre ağırlık vermelerinin önemine dikkat çekti. Dayıoğlu, şöyle dedi:

"Bağımlılık yapan alışkanlıklar Türkiye'nin her yerinde gençlerimizi tehdit ediyor. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte bu konuda büyük çalışmalar içerisinde. Yeni projelerle bu illetten gençlerimizi kurtarmak için çalışmaktadır. Hiçbir idareci de böyle konularda tolerans sağlamaz. Biz de burada ilçe olarak konunun üzerinde ciddi bir şekilde durarak bu kötü alışkanlıklardan gençlerimizi kurtarmak için yerel yönetimimizle de iş birliği yapıp sıkıntıyı en aza indirmek istiyoruz. Gençlerimizi bu kötü ortamlardan uzak tutmanın yolu eğitimden ve spordan geçiyor. Göreve yeni başladığım için Ödemiş ile ilgili sorunları tam anlamıyla henüz öğrenemedim. Önce sorunlarımızı tespit edeciğiz. ardından da bu sorunların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Özellikle çocuklarımızda oluşan internet bağımlılığına karşı daha çok sportif aktivite, enerjilerini daha doğru kullanacakları etkinlikler, sportif yarışmalara teşvik edip çocuklarımızı da bu tür bağımlılığa karşı korumak önceliklerimiz arasında olacaktır."

Dayıoğlu daha önce çalıştığı ilçelerden tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında önemli tecrübeler edindiğini sözlerine ekleyip, "Malkara'da tarım ve hayvancılık konusunda önemli birikimlere sahip oldum. Buna keza Manavgat'ta da turizm alanında Kaymakamlık olarak güzel çalışmalarımız oldu. Bu bilgi ve birikimlerimi yeni görev yerim olan Ödemiş'te değerlendirerek üreticimizin alın terinin daha iyi değerlendirmesi için elimden gelen imkanları kullanacağım" diye konuştu.

Dayıoğlu, daha önce Ahlat, Pülümür, Yomra, Karapınar, Kozan, Malkara, Erdek, Manavgat kaymakamlığı ve Kayseri Vali Yardımcılığı

görevlerinde de bulunmuştu.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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