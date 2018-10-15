Ödemiş'in CHP'li eski başkan Keskin aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin CHP'li eski Belediye Başkanı Bekir Keskin, Belediye Başkanlığı görevine tekrar talip olduğunu belirtip, aday adaylığını açıkladı.

CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda partisinin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ile aday adaylığını açıklayan Ödemiş eski Belediye Başkanı Bekir Keskin, "Ödemiş'in çok sayıda projeye ve yeniliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki yerel seçimler; Ödemiş için geçtiğimiz beş yıl içinde yapılmayan ve ihmal edilen birçok proje ve hizmetin yerine getirilmesi, yeni projelerin gerçekleştirilmesi açısından bir fırsattır. 2009-2014 yılları arasında Ödemiş'te CHP'li belediye çok sayıda proje gerçekleştirmişti. Çevreden merkeze ilkesiyle, bahanelere sığınmadan; kıyı mahallelerden başlamak üzere hızlı çalıştık, hizmetleri ertelemedik. Bahanelere sığınmadık, belediye bütçesi dışında çok farklı kaynak ve fonlardan yararlandık. Bizim dönemde yapılanları 2014 yerel seçim öncesi 'Rahat bir kent' adı altında broşürle ortaya koymuştum. Ayrıca, her altı ayda bir yayınladığımız ücretsiz 'Ödemiş Belediyesi' dergilerinde; 10 sayı boyunca yapılan işleri, kamulaştırma bedellerini, özellikle belediye bütçesi ve her bir projenin maliyetini açık açık belirtmiştim" dedi.

Görev yaptığı dönemdeki belediye hizmet ve çalışmaların görünürlük ve tanıtım faaliyetlerinin eksikliği, yapılanların reklamının iyi yapılamadığı konusundaki eleştirilere katıldığına dikkati çeken elektrik mühendisi Keskin, "Yapılanlar partimiz ilkeleri doğrultusunda sosyal belediyecilik anlayışıyla ve Ödemişli'nin parasıyla yapılmıştır. Belediye hizmetlerinin takdiri ve geniş kitlelere duyurulmasında yaptığımız işler kadar başarılı olamadık. Geçmiş birikimim, deneyimim ve planladığımız birçok projeyi Ödemiş'e kazandırmak için tekrar Ödemiş Belediye Başkanı olmak istiyorum. Tüm Ödemiş'i kucaklayacak, ayrışmayı körüklemeyen, halkın görüşlerini belediye hizmetlerine yansıtan, harcamalarda özenli bir yönetim anlayışı sürdüreceğim" diye konuştu.

Keskin, "Genel Merkezimiz, aday adayları arasında bir önseçim, tüm Ödemişliler örnekleminde bir kamuoyu yoklaması, geniş kesimleri kapsayacak bir eğilim yoklaması veya başka bir yöntemle Ödemiş'i tekrar kazanmak için uygun adayda karar verecektir" dedi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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