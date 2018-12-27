Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü filosuna 3 yeni araç desteği

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, meslek odaları ve hayırsever işadamlarının katkıları ile alınan 3 otomobil, törenle Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otomobillerden 2'sinin Trafik Denetleme Büro Amirliği, 1'inin de Asayiş Büro Amirliği hizmetinde kullanılacağı bildirildi.

Ödemiş Ticaret Borsası, Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ödemiş Sarraflar ve Kuyumcular Odası, Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası, Ödemiş Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ve Ödemişli iş adamlarının katkıları ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1'i station -wagon 3 otomobil alındı. Alınan üç otomobilin anahtarları bugün Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, "Ödemiş halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza özveriyle devam edeceğiz. Yeni alınan 3 araçla araç filomuzu genişlettik. Bu araçlarımızın alımında desteklerini esirgemeyen ve katkı sağlayan tüm yardımseverlerimize teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" dedi. Alınan araçlardan 2'sinin Trafik Denetleme Büro Amirliği, 1'inin de Asayiş Büro Amirliği hizmetinde kullanılacağı bildirildi.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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