Ödemiş Devlet Hastanesi Gebe Okulu'na birincilik ödülü

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Devlet Hastanesi Gebe Okulu, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 3'üncüsü bu yıl ilk kez ulusal olarak düzenlenen Doğuma Hazırlık ve Eğitimciliği Kongresi'nde, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar nedeniyle birinciliğe layık görülüp, plaket ile ödüllendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde, 18-21 Ekim arasında 1. Uluslarararası 3. Doğuma Hazırlık ve Eğitimciliği Kongresi düzenlendi. Kongereye Türkiye'nin dört bir yanından 'Gebe Okulu' olan hastaneler katıldı. Kongrede, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilen gebe okulları, ödüllendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Ödemiş Devlet Hastanesi Gebe Okulu birinciliği, Zeynep Kamil Doğum Hastanesi ikinciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren hastanelerin Gebe Okulu birimleri plaket ile ödüllendirildi. Ödemiş Devlet Hastanesi Gebe Okulu hemşireleri Sevgül Bakıcı, Sevil Emek, Yelda Karaerkek ve Yeliz Ozgan birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı. Ödül hastanede sevinç yarattı.

Ödemiş Devlet Hastanesi Gebe Okulu Sorumlusu Sevgül Bakıcı, "Hastanemizde 2014 yılından beri Gebe Okulu hizmetimiz devam etmektedir. Okulumuzda bugüne kadar 500 anne adayına eğitim verdik. Kursa katılan annelere 22 haftalıktan itibaren 8 - 10 kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Gebeliğin nasıl oluştuğunu, beslenme, tehlike işaretleri, gebelik takipleri, doğuma hazırlık, doğum süreci, lohusalık, bebek bakımı konularında her hafta bir saat teorik eğitimlerinin yanı sıra nefes ekzersizi, hamile gevşeme meditasyonu eğitimleri veriyoruz. Bu da hamilelerin özgüvenlerini artırmaktadır. Bu durum anne adaylarının çok rahat doğum yapmalarını sağlamaktadır. Tabii ki bunu tek başımıza yapmıyoruz, doğumhane ekibi de bize yardımcı oluyor. Aldığımız ödül bizim için büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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