Ödemiş Belediyesi'nden stajyerlere eğitim

İZMİR'in Ödemiş Belediyesi'nde stajyer olan lise ve dengi okul öğrencilerine, 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

Ödemiş Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında belediyede stajyer olarak görev yapanlara, 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verdi. İş güvenliği Uzmanı Tuğba Uygun tarafından verilen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleşti. Lise ve dengi okullarda eğitim gören ve staj için Ödemiş Belediyesi'nde olan öğrencilere verilen eğitim kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yasal hakları, iş sağlığı güvenliği kanunları, iş kazaları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda, yapılan sınavla başarılı öğrencilere belge verildi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), )

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