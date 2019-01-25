Ödemiş Belediyesi'nden Kızılay'a destek

İZMİR'in Ödemiş Belediyesi çalışanları, Türk Kızılayı'na destek için bağış etkinliği gerçekleştirdi. 40 ünite kan toplanırken, 2 kişi ise organ bağışında bulundu.

Ödemiş Belediyesi, Türk Kızılayı'na destek olmak amacıyla belirli aralıklarla kan bağışı kampanyası düzenliyor. Belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen son kampanyada, 40 personel kan bağışında bulundu. Ayrıca 2 belediye personeli organ bağışı yaptı. Türk Kızılayı yetkileri, belediye bünyesinde düzenlenen kan bağışına destek verenlere teşekkür etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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