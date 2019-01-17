Ödemiş Belediyesi'nden 5 Köye 7 bin 556 fidan

İZMİR'in Ödemiş Belediyesi, üreticiye destek vermek amacıyla 5 köyde 7 bin 556 fidan dağıttı. Kırsal bölgelerdeki 36 mahallede dağıtılacak fidan sayısının 53 bin olduğu açıklandı.

Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, AK Partili Meclis üyeleriyle birlikte Hamamköy, Çayır, Güney, Demirdere ve Küçükören'i ziyaret etti. Ceviz, kestane ve çam olmak üzere köylülere, 7 bin 556 fidan dağıttı. Başkan Badem, "Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bize üç yıl önce verilen bu fidanlar, Park Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yetiştirildi. Kırsal bölgelerimizdeki 36 mahallede fidan dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Her haneye 4 kestane, 2 ceviz ve talebe göre çam fidanı veriyoruz. Küçükte olsa size katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Vatandaşlar fidanlar için teşükker etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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