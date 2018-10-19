Ödemiş Belediye Başkanı hizmetlerini anlattı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin Ak Partili Belediye Başkanı Mahmut Badem, muhtarlarla biraraya gelip, 4.5 yılda yaptığı hizmetler ve ilçeye gelen kamu yatırımları konusunda bilgi verdi.

Ödemiş Belediyesi'nin Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlediği yemeğe 99 mahalle muhtarından 72'si katıldı. Yemekte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, 4.5 yılda yaptığı hizmetler ve ilçeye gelen kamu hizmetleri konusunda bilgi verdi. Göreve geldiğinden beri kıt imkanları en yüksek düzeyde değerlendiğini belirten Badem, ilçeye doğal gaz getirildiğini, yeni hastane binası, bölünmüş yol, sulama amaçlı barajlar, gençlerin istihdam edildiği Çağrı Merkezi, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi, restorasyon çalışmaları ve TOKİ gibi kamu yatırımlarını anlattı. Badem, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar kilit taşıyla, asfaltıyla, sathi kaplamasıyla Ödemiş'te toplam 1 milyon metrekare yüzey kaplaması yaptık. İlçe merkezindeki bile eve dikenlerinin olduğu, toz içindeki sokakları sağlıklı hale getirip kaldırım yaptık. Buna ek olarak yapacağımız çalışmalarla bu rakam 1.5 milyon metrekareye ulaşacak. 385 kilometre yeni üretim yolu açmışız. Kimsenin giremediği dağ yollarını ilçeye kazandırmışız. 693 kilometre yolun bakımını yapıp, rehabilite ettik. 32 kilometre sulama hattı döşedik. 11 mahallemize ortak kullanımlı halı saha yaptık. Rahvan at yarışları için ilçeye bir hipodrom kazandırdık. Ortak kullanımlı 12 düğün salonunu hizmete açtık. 19 tane yeni park ve 10 fitness grubunu ilçeye kazandık. Üç Eylül Mahallesi'ni yeni bir düğün salonu ve taziye evine kavuşturduk. Kantarcı'daki mahalle evi olarak tasarlanan yeri Sosyal Etkinlik Merkezi'ne dönüştürdük, çocuklarımız derslerini orada yapmaya başladı. Hanımlar Lokali'nin temelini attık. 230 mahalle fırını kurduk. Emmioğlu Mahallesi Gençlik Caddesi'ne içinde sürekli açık geleneksel oyuncaklardan oluşan sergi ile müze ayarında bir yer kazandırdık. Fuar alanının üstünün kapatılması projesini hayata geçirecektik ancak müteahhit battığı için o proje kaldı. 16 bin öğrencimizi sinemayla buluşturduk. 30 yıl boyunca okul yeri sıkıntısı çekilmesin diye 17 okul yerini hazır hale getirdik. Bunların tapularını da dönemim bitmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunacağım."

'NE YAPILMADI Kİ'

Ödemiş Belediyesi'ni erişilebilir bir konuma taşıdıklarına dikkati çeken Mahmut Badem,

"Şu anda kullandığımız belediye binası 1950'lerden kalma adalet sarayı idi. Bu binayı İlçe Milli Eğitim'e vereceklerdi. Bir şekilde bu binanın kullanımını aldık. İçinde ufak bir restorasyon yaparak belediye binasına dönüştürdük. Bugün bir belediye binasının bu şehre maliyeti 14 milyon lira. 14 milyon lirayı ben niye belediye binasına harcayayım? 14 milyonum olsa gider mahallemde taş döşerim, vatandaşım yararlanır. Şimdi trenle gelen, minibüsle gelen, bisikletle gelen kolayca belediyeye ulaşabiliyor. Bu dönemle ilgili 'Ne yapıldı ki?' diye soruyorlar. Onlara ben de soruyorum; 'Ne yapılmadı ki?' Beklentileriniz talebiniz ne onu söyleyin. Biz de onu yapalım" diye konuştu.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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